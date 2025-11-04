札幌市営地下鉄・東西線は１１月３日、停電の影響で一時全線で運転見合わせとなりました。完全に復旧するまで７時間以上かかりましたが、一体何があったのでしょうか。（アナウンス）「東西線は変電所による電力障害のため、全線で運行停止しています。再開のめどはたっていません」真っ暗な車内の様子。電光掲示板も消えています。停電の影響で３日午後３時すぎ、一時全線で運転見合わせとなった地下鉄東西線。札幌市交通局により