損害保険ジャパンの本社ビル＝東京都新宿区損害保険ジャパンは、航行中の船舶が受けたサイバー攻撃の被害を補償する保険の提供を始めた。船へのサイバー攻撃では、衛星利用測位システム（GPS）が狂うなどして事故につながる恐れが指摘されていたが、従来の保険では対応していなかった。海運業者の経営を側面から支援する。海外では、サイバー攻撃に起因したとみられる船の事故がすでに発生している。国内の損保で船舶サイバー