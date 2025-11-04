球場に掲げられている日本野球機構（NPB）の旗日本野球機構（NPB）は4日、今季の印象に残った試合やプレーなどを振り返る「プロ野球川柳」を募集すると発表した。18日までNPBの公式X（旧ツイッター）で募り、今季の最優秀選手や新人王、ベストナインに輝いた選手が、最優秀賞や特別賞の最終選考を行う。受賞者には、選手の直筆サイン入り記念ボードが贈られる。詳細はNPB公式サイトで。