外国人政策を巡っても初会合が開催されました。高市首相：一部の外国人による違法行為やルールからの逸脱に対し、国民の皆さまが不安や不公平を感じる状況が生じている。排外主義とは一線を画しつつも、こうした行為には政府として毅然（きぜん）と対応をします。政府の重点課題と位置づける外国人政策を巡る関係閣僚会議の初会合で高市首相は挨拶し、深刻な人手不足における外国人材の活用やインバウンド観光の重要性を指摘しまし