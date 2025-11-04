元ＨＫＴ４８でフジテレビ勤務の若田部遥記者が４日、同局「イット！」の国会記者会館からの中継に登場した。この日から臨時国会が開幕し、高市早苗総理の初の国会論戦に注目が集まっている。番組でも国会での論戦を取り上げ、青井実キャスターが「初の国会論戦、国会記者会館から中継です」と呼びかけた。記者会館中継に登場したのは若田部記者。髪の毛を後ろでまとめ、メイクは薄め。黒いインナーに黒いジャケットという姿