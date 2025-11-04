東京・中野区にある都立の中高一貫校で化学室が燃える火事がありました。4日午後2時40分ごろ、中野区弥生町の「都立富士高等学校・附属中学校」の3階の化学室で火事があり、黒煙などが確認されたということです。東京消防庁の消防車など27台が消火活動にあたり、約1時間で火はほぼ消し止められました。出火当時、現場では化学の実験が行われていたということで、授業が終わった後に火災報知器が鳴ったということですが、これまでの