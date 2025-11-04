メジャー通算６９６本塁打を誇るヤンキースの伝説的ＯＢ、アレックス・ロドリゲス氏（５０）がドジャースが２連覇を達成したワールドシリーズ（ＷＳ）に最高の賛辞を送った。「ニューヨークポスト」紙は４日、「Ａ・ロッド、ヤンキースがＷＳ制覇に最も必要なものについて驚くべき答え」との記事を配信。そのなかで同氏は「人生で最高のＷＳを見た。プレーのレベルは史上最高、まさに極上だった」とドジャースがメジャー２５年ぶ