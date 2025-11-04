新日本プロレス来年１月４日東京ドーム大会へ向けた記者会見が４日に行われ、ＳＴＲＯＮＧ女子王者・上谷沙弥（２８）といＩＷＧＰ女子王者・朱里（３６）のダブル王座戦が発表された。スターダムのワールド王座も保持する上谷は、前日３日の大田区大会で渡辺桃の挑戦を退け両王座を防衛。試合後に朱里の対戦要求を受け新日本の１・４ドームでのダブル王座戦が決定した。この日の会見に出席した上谷は「女子プロレスの強さを