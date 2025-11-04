ボーイズグループAHOFが、“ラフな青春”をテーマにカムバックした。《写真》AHOFの日本人メンバー「ダイスケ」AHOFは11月4日14時、ソウル・YES24ライブホールで2ndミニアルバム『The Passage』の発売記念ショーケースを開催し、新曲『ピノキオは嘘が嫌い』（原題）のステージを初披露した。メンバーたちは「4カ月前、この場所で初めてご挨拶したが、思ったより早く新しいアルバムで戻ってくることができた。デビューショーケース