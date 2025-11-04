今日4日(火)、道南や東北、長野県で紅葉が「見頃」となっています。青森県の奥入瀬渓流や宮城県の鳴子峡、長野県の上高地などで全体的に紅葉している状態となっています。関東でも栃木県の日光(いろは坂・華厳滝)では見頃となっており、東京都の高尾山でも色づき始めとなっています。この先も朝晩は冷え込み、関東から西でも山沿いを中心に紅葉が進むでしょう。紅葉の見頃スポットは?上の図の紅葉見頃MAPは、全国各地の紅葉の見ど