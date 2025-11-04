女子ゴルフで日米両ツアーを兼ねるＴＯＴＯジャパンクラシックは６日から４日間、滋賀・瀬田ＧＣ（６６１６ヤード、パー７２）で行われる。第１、２ラウンドの組み合わせが４日に発表され、米ツアー２週連続優勝を狙う山下美夢有（花王）は米ツアー１１勝のミンジ・リー（オーストラリア）、国内メルセデス・ランク１位の佐久間朱莉（大東建託）と同組となった。２４年大会覇者の竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）は、ジュリア・