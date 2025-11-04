『協議会選出部門』でベストジーニストを受賞し笑顔のKōki, 俳優・モデルのKōki,が4日、都内で開催された『第42回ベストジーニスト2025 』発表会に登壇。『協議会選出部門』で受賞した。【写真】Kōki,『第42回ベストジーニスト2025 』発表会の模様ジーンズ協議会は、“最もジーンズが似合う有名人”を決定する『第42回ベストジーニスト2025』の授賞式を2025年11月4日に開催。「ベストジーニスト」は