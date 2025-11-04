俳優の坂口憲二が４日、ＭＢＳが１１月に中継する、日本で開催される唯一のアメリカ女子ツアー公式イベント「ＴＯＴＯジャパンクラシック」（１１月８、９日＝ＭＢＳ／ＴＢＳ系全国ネット）と、男子ゴルフ「ダンロップフェニックストーナメント」（１１月２２、２３日＝ＭＢＳ／ＴＢＳ系２４局ネット）の応援アンバサダーに就任した。坂口は高校時代ゴルフ部に所属し、以来ゴルフ歴３０年を超え、今でもスコア８０台でプレーす