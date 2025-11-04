2008年放送の大ヒットドラマ『ROOKIES』（TBS系）は、平成ドラマの代表的作品である。原作を愛読していた佐藤隆太にとって連ドラ初主演作。あの熱血キャラが佐藤隆太の代名詞といってもいい。最新主演ドラマ『新東京水上警察』（フジテレビ系、毎週火曜よる10時放送）の佐藤は、わかりやすい熱血キャラではないが、熱心キャラの魅力がある。本作は佐藤にとって事務所独立後初の連ドラ主演作でもある。ゆるやかなキャラ変化か