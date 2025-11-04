「私たち夫婦はなかなか子どもができなかったので、孫ができて嬉しい義母の気持ちは分かりますし、ものすごく喜んでくれる姿を見て、初めはほっこりしていました。でも、義母は徐々に非常識な行動を平気で取るようになっていって、怖いなと思いました」そう話す遠藤あいさん（仮名・38歳）は、まるで自分が出産するかのようなテンションで孫の誕生を待ちわびる義母の「マタニティハイ」にうんざりしています。◆結婚7年目で“念