米アラバマ州で10月に執行された死刑が波紋を広げている。死刑を執行されたのは、1993年に未払いのコカイン代200ドルをめぐり、生きた状態の男性にガソリンをかけて火をつけ殺害したアンソニー・ボイド（享年54）。波紋を広げているのは、ボイドが窒素吸入という2024年に導入されたばかりの新しい方法で死刑を執行されたからだ。【写真】「現代のリンチ」だとして反対運動も…死刑で使用された実際のマスクと同じ型のレプリカ