この漫画は、著者・音坂ミミコ(@otosakamimiko)さんの友人・三重崎一家が念願だったマイホームを手に入れるも、妻・ハルミが見栄のために散財してしまい、わずか数年でマイホームを手放すまでを描いています。『新興住宅地で見栄を張りすぎた話』第65話をごらんください。 ハルミは、コタロウの残業に規制がかかり、これからは手取りが減ることを知りました。ハルミは、今まで通りの生活ができなくなるのではないか