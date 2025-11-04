俳優の沢村一樹（58）が2日、自身のインスタグラムを更新。同じ事務所・研音に所属する豪華俳優陣とのゴルフを楽しむ3ショットを公開した。【写真】「 豪華＆イケメンの集い」沢村一樹＆反町隆史＆山崎育三郎の3ショット沢村は「全員白着てます・笑！」とつづり、反町隆史（51）と一緒にゴルフカートに乗り、その隣で山崎育三郎（39）がグッドポーズをした3ショットをアップ。3人とも全身ホワイトコーデで、一層華やかさが際立