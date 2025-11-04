原子力規制委員会の審査に合格した北海道電力泊原発3号機（北海道泊村）に近い共和町議会は4日、臨時本会議を開き、早期再稼働に同意することを決めた。再稼働を求める意見書を可決し、成田慎一町長に提出した。北海道電と安全協定を結ぶ周辺4町村のうち、議会が本会議で再稼働に同意するのは泊村に続いて2例目。北海道電は2027年早期の再稼働を目指しており、周辺4町村や知事の同意が得られるかどうかが焦点。鈴木直道知事や