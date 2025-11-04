広島は４日、２０２６年度のコーチングスタッフを発表した。今季まで２軍で打撃コーチを務めていた新井良太コーチが１軍打撃コーチに配置転換となる。来季は実兄の新井貴浩監督をこれまでより近くで支えていくことになる。今季１軍打撃コーチを務めた朝山東洋コーチは野手育成コーチとなる。さらに今季は３軍投手コーチ兼アナリストだった野村祐輔氏コーチが２軍投手コーチとなり、背番号も「９２」から「８７」に変更になっ