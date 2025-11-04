高市政権が目指す「強い経済」実現に向け、成長戦略が始動します。高市首相：リスクや社会課題に対して先手を打って、供給力を抜本的に強化するために、官民連携の戦略的投資を促進します。初会合が開かれた日本成長戦略本部は、人工知能（AI）・半導体や造船、エネルギー安全保障、防衛産業など17の分野を「危機管理投資」や「成長投資」の戦略分野と位置づけ、分野別に担当閣僚を指定し、官民が連携して重点的に投資を進めます。