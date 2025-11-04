1歳の双子ちゃん、ワンちゃんのお散歩に挑戦！愛犬と女の子の『初めてのお散歩』がInstagramで話題となりました。動画に出てくるのは、1歳の双子の女の子ゆーちゃんとまーちゃん、そしてふたりの”お姉ちゃん的存在”、柴犬のむぎちゃんです。微笑ましいお散歩の様子に、パパが『納得いかない』とつぶやく理由とは…？【動画】普段は”拒否柴”のはずが…？1歳双子ちゃんと初めてのお散歩生まれたときから一緒に過ごしてきた