日本高校野球連盟は4日、2025年日台高校野球国際親善試合の九州地区選抜チームのスタッフ、選手を発表した。親善試合は日本と台湾の高校生が野球を通じて野球の技術、知識だけなく親睦を深めてさらなる成長の機会とすることを目的に今年からスタート。2年に1度の交流を行う予定で、初回となる今年は北海道地区と九州地区の選抜チームを派遣する。九州地区からは選手20人が選抜され12月下旬に台湾で3試合を行う予定。九州地区