名前にちなんだ芋焼酎「茜霧島」の樽を昨年4月に一般男性との結婚を公表したモデルで女優の堀田茜(33)が結婚祝いの?粋な鏡割り?を披露し、話題になっている。「夢だった白無垢で茜霧島の鏡割り」とインスタグラムに書き込み、霧島酒造(宮崎県)の芋焼酎「茜霧島」の樽で結婚祝いの鏡割りをしたショットをアップ。豪華な白無垢、大胆にデコルテをあらわにした白いウェディングドレス姿も公開し、「沢山の方の協力のおかげで最