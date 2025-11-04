2025年10月 「円安」関連倒産（10月31日現在）2025年10月の「円安」関連倒産は、6件（前年同月比±0.0％）で、40カ月連続で発生した。1-10月累計は56件（前年同期比16.4％減）だが、すでに2023年の年間件数（52件）を超えた。負債総額は14億1,200万円（前年同月比21.3％減）で、4カ月連続で前年同月を下回った。1-10月の累計は998億9,900万円（前年同期比231.2％増）で3.3倍に急増した。ことし2月、負債590億円を抱え民