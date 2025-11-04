今年８月に洲本市内の飲食店の個室で、会食をしていた知人女性（２３）に同意なく性行為に及んだとして、南あわじ市在住の会社社長の男（５２）が逮捕されました。兵庫県警が１１月４日に不同意性交の疑いで逮捕したのは、南あわじ市在住の会社社長（５２）の男です。県警洲本署によると男は、８月２８日午後６時ごろから午後８時ごろまでの間に、洲本市内の飲食店の個室で、知人女性（２３）に対し同意なく性行為に及んだ疑