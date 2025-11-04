元中日監督の落合博満氏（71）が3日に放送された日本テレビの2時間特番「くりぃむしちゅーのTHE★レジェンド」（後9・00）にゲスト出演。マネジャー役として収録に付き添っていた長男の声優・落合福嗣（38）に隠していたことを暴露され、赤面する場面があった。オンエアでドジャース・大谷翔平投手（31）について聞かれ、「彼は何をやってももう驚かない。その次元の選手ですよ」と改めて絶賛し「ファンですよ」「（サインも）