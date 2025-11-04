TPPの加盟国と加盟申請国・地域フィリピンとアラブ首長国連邦（UAE）は4日までに、環太平洋連携協定（TPP）への加盟を申請した。加盟を目指すのは計9カ国・地域となった。米国の高関税政策など経済大国が保護主義的な動きを強める中で、対抗策を模索する各国は経済連携に活路を見いだしている。12の現加盟国全ての了解が得られれば加入作業部会を設置して交渉を始める。加盟には幅広い品目での関税撤廃や引き下げのほか、知的