BAKEは11月、運営するバターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND」およびチーズ菓子専門店「BAKE CHEESE TART」から、期間限定の新作をそれぞれ発売する。PRESS BUTTER SAND「バターサンド〈和紅茶アールグレイ〉」まずは11月1日。バターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND」から、まるでミルクティーのようなやさしい味わいの冬限定の新作フレーバー「バターサンド〈和紅茶アールグレイ〉」が登場する。和紅茶とベルガモットオイルを練