こころネット [東証Ｓ] が11月4日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比38.1％増の4.1億円に拡大したが、通期計画の9.6億円に対する進捗率は43.0％にとどまり、5年平均の50.4％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比18.4％増の5.4億円に伸びる計算になる。 直近3ヵ月の実