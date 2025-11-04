エレコムは11月4日、冬の寒さからペットを守るUSB給電式温熱クッション2種を発表した。発売時期は11月上旬。店頭実勢価格はペットカートやキャリー用の「エレクトリックヒーティングマット」が3,980円、花びらを模したデザインの「エレクトリックヒーティングクッション」が4,480円。モバイルバッテリーで動くペット用のあったかマットが発売される「エレクトリックヒーティングマット」と「エレクトリックヒーティングクッション