今年は各地でクマ出没のニュースが相次いでいる。11月4日の「武田砂鉄ラジオマガジン（文化放送）」では東京科学大学教授の中島岳志がこの問題について語った。 中島「地球上には様々な生命体がいる中で人間だけに特権的に主権が与えられている。けれど本当にそれでいいのでしょうか。人間の力だけが過剰に大きくなって気候変動とか色々なものをもたらせている中で考え直さないといけないんじゃないか。そういう時代に入っ