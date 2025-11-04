アストマックス [東証Ｓ] が11月4日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常損益は2億6200万円の赤字(前年同期は4億1200万円の黒字)に転落した。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常損益は2億5200万円の赤字(前年同期は8900万円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の2.2％→-3.0％に急悪化した。 株探ニュース