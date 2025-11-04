■これまでのあらすじ結婚を機に彼の海外赴任についていくと母に告げた凜は猛反対を受ける。子どもの頃から海外生活を夢見ていたが、かつて母のために留学を諦めた過去もある。母の怒りに戸惑う凜は叔母に相談するが、「大人なら対等に話すべき」と指摘される。さらに叔母は「結婚に親の許可なんて関係ない」と背中を押すが、凜には母に強く出られない理由があった。子どもの頃、父との関係に悩む母に「私がお母さんを助けるから離