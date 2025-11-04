【これからの見通し】東京市場の再開で円安に調整圧力、１５４円台の重さを確認 三連休明けの東京市場では、ドル円が153円台に反落している。きょうも上値を試して始まったが、154.48付近までの伸びにとどまった。先週後半からは154円台に乗せるものの、上昇スピードが鈍る状況が続いていた。 本日は片山財務相が「為替相場の動きを強い緊迫感持って注視、足元で一方的で急激な動きみられる」と発言している。定番