新日本プロレスは４日、東京・港区で来年１・４東京ドームの対戦カード発表記者会見を開き、同大会でデビューするウルフ・アロンと、対戦相手の「Ｈ．Ｏ．Ｔ」ＥＶＩＬが登場した。すでに１０月１４日に両者の対戦を発表。ウルフは「６月からの４ヶ月間、そしてこれからの２ヶ月間の半年、僕自身が培ってきたプロレスの技術、体力、そして僕のプロレスに対する思い、全てをぶつけ勝利したいと思っています」と意気込んだ。対