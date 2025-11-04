米株価指数先物時間外取引軟調、調整に押されるナスダック１．２３％安 東京時間16:00現在 ダウ平均先物DEC 25月限47187.00（-286.00-0.60%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限6821.25（-61.50-0.89%） ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限25782.50（-320.75-1.23%） 本日は調整ムードが広がり、週初の動きをほぼ反転させる展開。S＆P500先物は現在0.89%安、ナスダック先物は1.23%安で推移している。本日はAMD