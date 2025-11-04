静岡･伊東市 田久保前市長の学歴詐称疑惑を巡っては、市議会が２度にわたり不信任を決議し前市長は10月31日に失職しました。市長失職通知を受けた伊東市選挙管理委員会は、4日、会議を開き、市長選を12月7日に告示、14日に投開票を行うとする選挙日程を決めました。1年に2度、市長選が行われるのは伊東市では初めてです。（伊東市選挙管理委員会菊間 徹夫 委員長「有権者の皆さんにも、今回の状況を真しに受け止めていただいて、