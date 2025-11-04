今季取得した海外ＦＡ権を行使せずに残留を決めた阪神・岩貞祐太投手（３４）が４日、報道陣に対応。「タイガースでもう一度、日本一になりたいという気持ちが一番強かったです。日本一奪還のためにしっかりオフも準備して、藤川監督をもう一度、胴上げしたいと思います」と決断経緯を説明した。来季へ向けて単年契約を結ぶ見込み。藤川監督にも電話で残留報告したところ、「プレーヤーとしてはもちろん、ベテランとして若手の