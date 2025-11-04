７日から６日間、ボートレースまるがめで「開設７３周年記念競走Ｇ１・京極賞」が開催される。これに先立ち、丸亀市モーターボート競走事業の大林諭管理者が４日、ボートレースまるがめ公式アンバサダーの篠崎こころを伴って大阪市のデイリースポーツを訪れ、ＰＲを行った。暮れのグランプリに弾みをつける今年の周年も、ココロ踊る強者たちの競演が展開される。現時点での賞金ランクでトップ１０のうち６人が参戦。中でも当