帯広市は4日、青森県つがる市の振興発展に貢献した団体や個人に贈られる令和7年度の「つがる市表彰」で、ばんえい十勝の坂本東一師（72）が功労賞を受賞したと発表した。同日、つがる市の旧制木造中学校講堂で表彰式が行われた。2008年4月26日に初出走した坂本師は通算成績が1万4584戦1673勝（3日現在）。主な管理馬に現役最強として知られるメムロボブサップがいる。