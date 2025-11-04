２日のＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」は、第４２話「招かれざる客」が放送された。てい（橋本愛）が懐妊。大喜びの蔦重（横浜流星）だったが、仕事面では歌麿（染谷将太）の新作「看板娘」の錦絵に幕府の物言いがつき、歌麿自身も蔦重との決別をにおわせるなど、不穏な気配が漂う。次週予告に榊原郁恵が登場。ていのもとに駆けつける産婆役で、眉間にしわを寄せ、真剣な表情を浮かべている。貫禄たっぷり