日本ハムは４日、古林睿煬投手が帰国のため、離日したと発表した。台湾出身で今季から加入した古林は、７試合に登板してプロ初完封を含む２勝２敗、防御率３・６２の成績。６月に左脇腹を痛めて約３カ月間半離脱し、９月に１軍復帰した。ＣＳファイナルＳ第５戦では先発して、五回途中２安打無失点の好投を見せた。古林は複数年契約を結んでおり、来季も残留する。