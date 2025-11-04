中国発のアートトイブランド「POP MART（ポップマート）」の「LABUBU（ラブブ）」が欲しい人に朗報！2025年11月4日現在、人気アイテム「THE MONSTERS Exciting Macaron ぬいぐるみシリーズ」（1ピース・2750円）が、公式オンラインストアにて販売中です。最遅発送は12月15日パステルカラーともこもことした毛並みが特徴のマカロンシリーズ。発売から根強い人気があります。入手困難の人気商品ですが、11月4日15時に公式オンライン