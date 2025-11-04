ナカボーテック [東証Ｓ] が11月4日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の経常損益(非連結)は1億円の赤字(前年同期は0.5億円の黒字)に転落した。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益は前年同期比1.3％減の14.2億円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の経常利益は前年同期比36.3％減の2.4億円に落ち込