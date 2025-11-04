11月5日（水）の『徹子の部屋』に、落語家の桂米團治が21年ぶりに登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！米團治の父は、戦後の上方落語を復興へと導いた一人で人間国宝だった桂米朝さん。父の存在があまりにも大きかったがゆえに若い頃はさまざまな悩みもあったが、あることをきっかけに気持ちを切り替えることができたと明かす。松竹の歌劇団出身の母からも日舞をはじめ多くのことを学び、今の芸に生きているという