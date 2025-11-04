11月4日、株式会社サイレンサーは、B1西地区のシーホース三河に所属する西田優大とのサプライヤー契約締結を発表した。 同社は、広島県広島市に本社を置く「地球上全人類の健康アップデート」を掲げるヘルスケアカンパニーで、健康食品やアパレル、飲食店などの多岐にわたる事業を展開している企業。無添加のサプリメント、天然素材を使った缶飲料などが代表的な商品。 今回の契