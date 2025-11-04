11月4日、B1東地区の秋田ノーザンハピネッツは練習生として加入していた相原アレクサンダー学と、2025－26シーズンの新規選手契約を締結したことを発表した。 東京出身で25歳の相原は190センチ80キロのシューティングガード兼スモールフォワード。青山学院大学を経て、2021－22シーズンに香川ファイブアローズへ特別指定選手として加入し、翌シー