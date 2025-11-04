４日の債券市場で、先物中心限月１２月限は続落。前日の米長期債相場が反落（金利は上昇）したことが影響したほか、あす財務省が実施する１０年債入札が警戒された。 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による１２月の利下げ観測の後退が米債の重荷となっている様子。３日には米シカゴ連銀のグールズビー総裁が「現時点では労働市場よりインフレの方を懸念している」と述べ、米サンフランシスコ連銀のデーリ