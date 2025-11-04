JR西日本によりますときょう（4日）午後3時37分ごろ、赤穂線の伊部駅～西片上駅間で列車がイノシシと接触したため、車両と線路の確認が行われたということです。 この影響により、赤穂線の播州赤穂駅～岡山駅の一部列車に約15分の遅れが生じているということです（午後3時55分現在）。